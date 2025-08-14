El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, visitó este miércoles en Bogotá las tumbas de sus abuelos paternos, que llegaron al país procedentes de Austria antes de la Segunda Guerra Mundial.

“Hoy, por primera vez en mi vida, visité las tumbas de mis abuelos en Bogotá. Como no tengo familia aquí, temía que nadie hubiese visitado las tumbas en años, pero estaban bien conservadas. Un día muy emotivo”, manifestó en su cuenta de X el número dos del Departamento de Estado, que asistió en la capital colombiana al funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El diplomático acompañó la publicación con dos fotografías de las tumbas del Dr. Jakob A. Landau, fallecido en 1958, y de Jeanette Landau, quien murió en 1974, sin precisar en cual de los antiguos cementerios judíos de la ciudad están sepultados.

“Colombia es un país muy especial para mí, ya que recibió a mi padre cuando salió de su Austria natal en 1938. Logró liberar a sus padres al año siguiente y mis abuelos paternos vivieron felices en Colombia el resto de sus vidas”, manifestó.

Landau agregó que nunca conoció a su abuelo, que murió antes de que él naciera, pero sí vio algunas veces a su abuela “Omi”, que murió cuando él tenía diez años y nunca vivió en el mismo país que ella.

En Bogotá hay un camposanto judío en un sector del Cementerio Central donde el miércoles fue sepultado Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático, que murió el pasado lunes, dos meses después de ser gravemente herido en la cabeza en un atentado.

Otro camposanto judío de la ciudad es el Cementerio Hebreo del Sur, situado en el Barrio Inglés.