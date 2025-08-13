Este miércoles 13 de agosto será el último adiós que le podrán dar sus familiares, amigos, colegas y los ciudadanos al senador Miguel Uribe Turbay.

El cuerpo del precandidato permanece en cámara ardiente en el Salón Elíptico y sobre las 9 de la mañana el Congreso le rendirá un homenaje. A las 11 se espera que la caravana fúnebre salga con los restos del senador rumbo a la Catedral Primada donde se oficiarán sus exequias.

Posterior a ello, sus familiares y más cercanos se dirigirán al Cementerio Central para realizar la sepultura del senador, quien murió el pasado lunes 11 de agosto luego de permanecer más de dos meses en la Fundación Santa Fe en estado críticó por el atentado sicarial del que fue víctima el 7 de junio en Bogotá.

En desarrollo..