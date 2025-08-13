El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró este miércoles que Colombia no está sola en “en este momento difícil”, tras asistir al funeral del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Fue un honor representar al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, en estos conmovedores servicios conmemorativos por el asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá, junto a mi amigo el senador Bernie Moreno”, expresó Landau en X.

El alto funcionario agregó: “Este viaje corto tenía un objetivo simple: presentar nuestros respetos a la familia y al pueblo colombiano. En un momento oscuro, quería hacer saber a la buena gente de Colombia que no están solos”.

Landau acompañó su publicación con varias fotografías de momentos del funeral, tanto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional como en la Catedral Primada de Colombia.

Uribe Turbay, de 39 años, y una de las figuras del partido de derecha Centro Democrático, en oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, falleció el lunes, dos meses después de haber sido gravemente herido a tiros en un atentado cuando hacía campaña en Bogotá para las elecciones presidenciales de 2026.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y varios políticos de ese país han condenado el asesinato de Uribe Turbay, un crimen que ha conmocionado a Colombia.

“Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables”, expresó Rubio en X al conocer la noticia del fallecimiento.

Las exequias de Uribe Turbay en la Catedral Primada fueron oficiadas por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda.