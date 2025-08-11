Cinco personas, entre ellos dos menores de edad, murieron por inmersión en el municipio de Salazar de Las Palmas, Norte de Santander, el pasado fin de semana.

“Me duele en el alma su muerte, que se haya ido tan joven”: Mininterior reacciona a magnicidio de Miguel Uribe

¿Hasta cuántos perros o gatos se pueden tener en un apartamento en un conjunto residencial?

CNE, MOE y ONU pide elecciones “libres de violencia” en Colombia luego de muerte de Miguel Uribe Turbay

Las víctimas fueron identificadas como Mariela Cristancho Bautista, de 33 años, Gloria Patricia González, de 46, Rudy Esperanza Gauta, de 50, Isabela Velandia Cristancho, de 10 y Dani Stewart Burbano Gauta, de 11.

Habían viajado desde Los Patios para asistir al festival de bandas infantiles. Aprovechando el intenso calor, decidieron darse un baño en el río Peralonso, sin saber que en la parte alta de la cuenca había llovido con fuerza, lo que provocó un aumento repentino del caudal.

#Atención #NorteDeSantander

Estas son las cinco personas que perdieron la vida en la tragedia de este sábado 9 de agosto, en el municipio de Salazar de las Palmas.

●Mariela Cristancho Bautista de 33 años

●Gloria Patricia González de 46 años

●Rudi Esperanza Gauta de 50 años… pic.twitter.com/tuoyj3b9U3 — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) August 10, 2025

Testigos relataron que la corriente arrastró primero a los menores Isabela y Dani. En un acto de valentía, su madres, Mariela Cristancho y Rudy Esperanza Gauta se lanzaron al agua para rescatarlos, pero la fuerza del río las sorprendió y desaparecieron junto a los niños.

Asimismo, tres personas que se encontraban en el lugar lograron ser salvadas. El hecho dejó consternadas a las comunidades de Salazar y Los Patios.

#DeMomento



Como Mariela Cristancho Bautista de 33 años, Gloria Patricia González de 46 años y Rudi Esperanza Gauta de 50 años, fueron identificadas las mujeres que fallecieron en la creciente del río Salazar en las últimas horas. pic.twitter.com/fFfITnklVr — La FM Cúcuta (@LAFmCucuta) August 10, 2025

Por eso, autoridades y cuerpos de socorro recordaron que, durante la temporada de lluvias, ríos y quebradas pueden presentar crecidas súbitas sin previo aviso, por lo que recomiendan extremar precauciones al visitarlos.