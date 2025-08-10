El Departamento de Policía de Norte de Santander confirmó en la noche de este sábado que cinco personas, entre esas dos menores de edad, murieron a causa de una creciente súbita del río Peralonso en el municipio de Salazar de Las Palmas.

Según medios locales, las víctimas fueron identificadas como Bianca Isabella Velandia Cristancho, de 10 años; Mariela Cristancho; Danny Stiwar Burbano Gauta, de 10 años; Gloria Patricia González Muñoz, de 46 años, y Esperanza Gauta.

#ATENCIÓN Una creciente súbita del río que atraviesa Salazar de las Palmas se cobró la vida de una mujer de 35 años, su hija de 10 y otro menor de edad que no ha sido identificado. Tres personas más fueron rescatadas por las autoridades y a esta hora reciben atención médica. pic.twitter.com/IMvMRxBoGu — Manolesco (@jhonjacome) August 9, 2025

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, lamentó en un video el hecho y expresó solidaridad con las familias de las personas fallecidas.

“Desde el incio de la emergencia la Policía Nacional dispuso sus capacidades con la única intención de rescatar a las personas. Tenemos desplegados nuestros equipos de Policía Judicial para hacer la inspección técnica a cadáver y así poder entregar los cuerpos a sus familiares”, sostuvo el oficial.

En nombre de @PoliciaColombia, toda nuestra solidaridad por la lamentable situación ocurrida en el municipio de Salazar de Las Palmas, que ha cobrado la vida de cinco personas entre ellas dos menores de edad a causa de la creciente del Río Peralonso. #SegurosCercanosYPresentes pic.twitter.com/RJ5JNp6ALY — Departamento de Policía Norte de Santander (@PoliciaNteSder) August 10, 2025

De acuerdo con las primeras versiones, un grupo de personas que se estaban bañando en el río fueron arrastradas por la fuerte corriente tras la creciente súbita, hacia las 3:30 de la tarde de este sábado.

La comunidad alertó de inmediato a las autoridades, que desplegaron una operación de búsqueda y rescate. Sin embargo, la emergencia terminó cobrando la vida de tres mujeres y dos niños.