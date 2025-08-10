María Claudia Tarazona anunció que el próximo lunes 11 de agosto rezará el rosario en una transmisión en vivo a través de Instagram para pedir por la recuperación de su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado a bala el pasado 7 de junio en medio de un acto político en el barrio Modelia de Bogotá.

Esto luego de que la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde Miguel Uribe está ingresado desde hace más de dos meses, informara en la mañana de este sábado que sufrió una hemorragia en el sistema nervioso y su condición de salud es “crítica”.

“En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, dijo la Fundación en un parte médico.

Uribe Turbay “ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”, añadió la información médica.

pic.twitter.com/MOIDNuIi9v — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) August 9, 2025

Tarazona extendió la invitación a todos los colombianos para que se unan a la jornada de oración en la que además de la recuperación de Miguel Uribe se pedirá por la paz en Colombia.

“Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia. Para Miguel su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación”, escribió la esposa del congresista en su cuenta de Instagram.

Detalló que la transmisión en vivo será “este lunes 11 (de agosto) a las 7:30 p. m.”.

“Unámonos para rezar el rosario, con fe y con esperanza para honrar la lucha de Miguel y para pedir por su completa sanación”, concluyó.

Por el atentado contra Uribe Turbay, hay seis personas privadas de libertad, entre ellas el autor material, un adolescente de 15 años que fue aprehendido en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.

Adicionalmente, a finales de julio pasado un joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones de planificación del atentado y que se había presentado ante la Fiscalía, abandonó el centro estatal de protección para menores donde permanecía bajo custodia.

Según la Fiscalía, el joven habría participado en dichas reuniones y suscribió un “compromiso voluntario por ampliar el interrogatorio”, razón por la cual había quedado bajo “una medida de protección” por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de donde escapó.