La Fundación Clínica Santa Fe informó en la mañana de este sábado que el estado clínica del precandidato Miguel Ángel Uribe se agravó en las últimas 48 horas debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central.

De acuerdo con el cuerpo médico, esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo.

“En este contexto, el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”, explicó el centro asistencial en un comunicado de prensa.

En este sentido, se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado.

Por último, la fundación médica señaló que los comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución.

Dos meses del atentado

Justo el pasado 7 de agosto se cumplieron dos meses del atentado contra el senador y su esposa, María Claudia Tarazona, compartió un emotivo mensaje.

“Ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí; permíteselo, Dios”, escribió Tarazona, acompañando el mensaje de una fotografía suya junto al senador.

El precandidato ha contado con el apoyo incondicional de su esposa María Claudia, quien desde aquel día ha permanecido a su lado día y noche, al igual que sus familiares, amigos más cercanos y miles de colombianos que se han unido en oración por su recuperación.