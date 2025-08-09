Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

La Policía Nacional confirmó este sábado la liberación del exsecretario de Planeación de la Gobernación de Arauca, Elkin Acosta Velásquez, junto con sus dos escoltas, Félix Bolívar y Jader García, tras haber sido secuestrados el viernes en la vía entre Tame y Arauca, entre los sectores de Santo Domingo y Flor Amarillo.

Manteniendo una comunicación constante con la familia de las víctimas, las autoridades llevaron a cabo todas las coordinaciones necesarias para que los tres fueran dejados en zona rural del municipio de Tame, y retornaran sanos y salvos. Actualmente, están siendo valorados por un equipo médico y permanecen junto a sus seres queridos

Aunque aún no se ha esclarecido oficialmente quiénes ordenaron el secuestro, la zona es conocida por la presencia del grupo guerrillero ELN, principal sospechoso del caso.

Este hecho revive el precedente de 2021 cuando el padre y el hermano de Acosta también fueron víctimas de un secuestro en el contexto de intimidaciones contra esta familia.

Las autoridades anunciaron que continúan las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables de este nuevo episodio de violencia en el departamento.