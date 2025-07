Bañado en sangre fue encontrado el concejal de Cúcuta Guillermo León Báez a un costado del anillo vial occidental, en la vereda El Pórtico, dentro de su propio vehículo con su hijo quien le infringió las heridas con un cuchillo.

El hecho ocurrió el pasado 29 de julio y, según lo relatado por el dirigente político, recogió a su hijo en un centro de estudios y cuando iban en la vía sufrió un episodio de esquizofrenia y su respuesta fue apuñalar en múltiples ocasiones a su padre.

El concejal de Cúcuta, Guillermo León Báez, resultó herido tras ser atacado con un cuchillo por su propio hijo cuando se movilizaban en una camioneta por el Anillo Vial. En videos que circulan a esta hora por las redes sociales se aprecia cómo el hijo del concejal lo sujeta por… pic.twitter.com/etAwidagDm — Manolesco (@jhonjacome) July 29, 2025

“Lo recogí de su estudio, en un momento de ataque de la enfermedad, me agredió con un cuchillo, iba manejando, perdí el control del carro, tenía que forcejear con mi hijo, con el carro, logré controlarlo, me tiré a la silla de atrás, el cinturón de seguridad casi no me deja mover, fue complejo, tengo varias cortadas de cuchillo, por fortuna no afectaron órganos, es por un tema psiquiátrico que sucedieron estas cosas”, relató el concejal.

Cuando lo moradores del sector se percataron del suceso, pues la camioneta en la que se desplazaban terminó en una zona enmontado se dirigieron hasta la camioneta para colaborar, pero lo encontraron fue una escena dantesca: el joven tenía por el cuello a Guillermo mientras este pedía ayuda.

CONCEJAL DE CÚCUTA GUILLERMO LEÓN HERIDO POR SU HIJO Y TRASLADADO A CENTRO MÉDICO pic.twitter.com/IZ2EEWZKzS — TvPatiosNoticias (@TvPatios) July 29, 2025

El hijo no permitía que le prestaran los primeros auxilios, pero finalmente pudo ser rescatado y trasladado a un centro asistencial mientras que el agresor fue dirigido por los uniformados de la Policía que atendieron la situación.

El hermano del concejal se pronunció al respecto y pidió comprensión para su sobrino que al parecer ha padecido de enfermedades mentales desde hace buen tiempo. Sobre la salud de su hermano aseguró que está estable y sus heridas no revisten gravedad.

“Mi hermano ha sido afectado por mi sobrino Andrés Guillermo, quien padece de una enfermedad mental, en nombre de toda nuestra familia queremos agradecerles a todos aquellos que han estado muy pendientes, que nos han ayudado con sus oraciones. Quienes han dado comentarios negativos también, que Dios los bendiga. Mi hermano está estable”, apuntó.