El pasado 19 de julio una familia emprendió un viaje de Maicao a Medellín con su mascota, sin embargo, al llegar al bus intermunicipal de la empresa Copetran, el conductor se negó a permitir que el animal viajara con ellos dentro del bus, a pesar de que cumplían con todos los requisitos.

Leer más: Frente Rojiblanco Sur protesta en Medicina Legal por entrega de cadáver de barrista

Horas más tarde, su dueña Gabriela Nava denunció que su mascota llamada ‘Maxi’ de apenas un año y medio, fue hallado sin vida tras pasar cinco horas en la bodega de este bus.

El caso causó consternación, ya que la mujer aseguró que cumplían con todos los requisitos para transportar a su canino como guacal, carnet de vacunación, y autorización correspondiente.

Ante este caso, la Superintendencia de Transporte inició una indagación preliminar para determinar si la empresa de transporte actuó con negligencia o tuvo responsabilidad en la muerte de ‘Maxi’.

“La Superintendencia reitera que las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte deben cumplir con la normatividad vigente, garantizar condiciones dignas y seguras para los animales de compañía, y asegurar una adecuada atención a los usuarios y usuarias. El caso continúa en análisis y, una vez concluidas las actuaciones preliminares, se determinará si hay lugar a una actuación administrativa formal”, añadió la entidad.

Ver también: ¿Quiénes son y cómo juegan Alexánder Licona y Sebastián Borja, los nombres que aparecieron en la lista de concentrados de Junior?

Los miembros de la familia del animal reiteraron a las autoridades que los conductores de Copetran les impidieron viajar con el perro en la cabina de pasajeros.

En entrevista con Noticias Caracol, Gabriela Nava, dueña del perro, dijo: “El chófer nos decía que la mascota no podía viajar con nosotros arriba. Que ellos ahora tenían que viajar en bodega. Nosotros le decíamos que viajamos tranquilamente desde Medellín hasta allá. ¿Por qué ahora tenía que viajar en bodega? Nos decía que no era el primero ni el último que viajaba allí, que nosotros no íbamos a saber más que él".

Le sugerimos: Iván René Valenciano se recupera de su quebranto de salud

La mujer aseguró al medio antes mencionado, que el viaje era de 15 a 19 horas, y recién pasadas las primeras cuatro horas se dieron cuenta de que Maxi no se encontraba bien de salud, por lo que decidieron llevarlo a la veterinaria más cercana, y allí les informaron que su mascota ya se estaba sin signos vitales.

De acuerdo a los médicos veterinarios, Maxi falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, ocasionado por una ola de calor.

¿Qué dice Copetran?

Por su parte la empresa de transporte Copetran aseguró que el hecho ya está siendo investigado de manera interna, con el objetivo de tomar las medidas correspondientes.

La compañía señaló además que está revisando los protocolos y realizando las respectivas campañas para garantizar la seguridad de los animales de compañía, y que casos como estos no vuelvan a ocurrir.