El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la idea de trasladar la Estatua de la Libertad, ubicada en Nueva York, a Cartagena.

Inicialmente, el mandatario compartió su propuesta el pasado 15 de julio durante un consejo de ministros. En ese momento, Petro lanzó duras críticas contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, comparando el trato dado a los migrantes suramericanos con la esclavitud, pero además dio a conocer su controvertida propuesta de trasladar la icónica Estatua de la Libertad, símbolo de los neoyorquinos, para la capital de Bolívar.

“¿Cómo nos van a tratar como esclavos, con cadenas en los aviones, persiguiéndonos en las calles de Nueva York? Mataron a una señora colombiana por eso. Entonces, creen que somos inferiores y se creen, por piel blanca, que son una raza superior. Eso solo se lo creía Hitler, y hay que cambiar eso”, declaró el jefe de Estado en su momento.

En esa misma alocución, Petro lanzó su polémica propuesta: “Esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena, porque los que sí lucharon por la libertad eran los negros que fundaron el primer territorio libre de toda América, que queda cerca de Cartagena y se llama San Basilio de Palenque, que este gobierno por fin convirtió en municipio”, afirmó Petro.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, pues nueve días después, el presidente Petro volvió a mencionar su día, durante un pronunciamiento sobre la política migratoria de Estados Unidos, este miércoles 23 de julio.

En esta oportunidad, el mandatario abrió la posibilidad de construir una versión propia de la Estatua de la Libertad, la cual estaría ubicada en tierras colombianas, esto en caso de no poder trasladar la que hoy reposa en suelo norteamericano.

“Por eso hay una estatua en Nueva York que yo me pienso traer para Cartagena, si me permiten. Si nos dejan. O si no, hacemos una, una belleza latinoamericana”, manifestó, según información publicada por ‘El Tiempo’.

“Donde la migración ya no sería necesaria, ni sus cárceles, ni sus látigos, ni sus cadenas, ni sus esposas (...). América enseñó a todo el mundo, pero no a Norteamérica, sino toda la América, el valor de la libertad”, agregó.

Asimismo, aseguró que los luchadores por la libertad del continente americano fueron “los negros que fundaron el primer territorio libre de América”.

“Ese territorio libre queda cerca de Cartagena, y se llama San Basilio de Palenque. Este gobierno por fin volvió ese territorio un municipio”, indicó.