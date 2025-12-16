El pasado lunes 15 de diciembre, una réplica de gran tamaño de la Estatua de la Libertad colapsó tras ser golpeada por intensas ráfagas de viento asociadas a un temporal que mantiene en alerta a varias localidades de Brasil.

El hecho que quedó grabado en video y se hizo viral ocurrió en el sur de Brasil, en la ciudad de Guaíba, en el estado de Río Grande do Sul, en medio de una alerta roja por fenómenos meteorológicos severos, emitida por las autoridades estatales ante la llegada de tormentas acompañadas de lluvias intensas y vientos peligrosos.

De acuerdo con información oficial, las ráfagas alcanzaron velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora, lo que habría comprometido la estabilidad de la estructura instalada frente a una tienda comercial. La figura terminó desplomándose sobre el estacionamiento del establecimiento.

Réplica de gran tamaño de la Estatua de la Libertad colapsó tras ser golpeada por intensas ráfagas de viento

A pesar del impacto, no se reportaron personas heridas ni daños a vehículos, un hecho que fue resaltado por las autoridades municipales y por la empresa propietaria del lugar.

La estatua cayó de forma repentina, quedando destruida en su parte superior, mientras el pedestal permaneció en pie. Por su parte, el alcalde de Guaíba, Marcelo Maranata, confirmó que desde el inicio del temporal se activaron planes de prevención y respuesta rápida.

La réplica, instalada en 2020 como parte de la inauguración del establecimiento comercial, tenía una altura aproximada de 35 metros, incluyendo el pedestal. Desde su instalación, se había convertido en un punto llamativo del paisaje urbano de Guaíba y en una referencia visual para residentes y visitantes.