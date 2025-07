La Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía ya poseen la orden judicial para capturar al padrastro de Amaia Montoya, de 2 años, principal sospechoso del asesinato y abuso de la pequeña que ha conmocionado a la ciudad. El crimen ocurrió en una finca de la vereda El Corazón del corregimiento Altavista, donde inicialmente se dijo que se trató de una caída accidental, pero el dictamen forense confirmó el homicidio con golpes en el cuerpo. El padre de la menor habló en exclusiva con Noticias Telemedellín, relató que inicialmente lo detuvieron, pero no sabía que había pasado. Luego se enteró de la muerte de su pequeña a través de una llamada. La familia de Amaia vive un profundo dolor y no entienden por qué la madre dejó cuidando a la pequeña y su hermanito de 5 años con el padrastro. La menor ya fue sepultada acompañada de parientes y los mismos vecinos que no salen de la conmoción. El hermanito de 5 años de Amaia ya fue entregado por Bienestar Familiar al abuelo materno que tiene la custodia. 📲 Vea la información completa en https://telemedellin.tv/ NoticiasMedellín NoticiasAntioquia NoticiasColombia News NoticiasPaís