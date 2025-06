Juristas consultados por este diario indicaron que la orden que da la jueza 6 civil de la capital del país en el reciente fallo de tutela, de resolver la apelación de la senadora petrista María José Pizarro frente a la votación de la consulta popular hundida en el Senado, ya se cumplió por parte del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, del Partido Conservador.

“Las consideraciones de un fallo son importantes, necesarias, exigencias de la ley, pero lo que se cumple del fallo es la parte resolutiva, y la parte resolutiva de ese fallo dice que se niega la acción de tutela, es decir las peticiones de los accionantes son improcedentes. No obstante, la juez ordena que le den respuesta a Pizarro, no que ella tiene la razón, pero el juez no se dio cuenta que ya le habían respondido: el fallo ordena algo que ya se cumplió”, indicaron los expertos.

Por ello, ahora, agregan, los escenarios que se abren es que los abogados que presentaron la tutela o la senadora del Pacto Histórico elevan una impugnación del fallo o una acción de desacato, la jueza deberá resolver y confirmar si ya se le dio respuesta a la parlamentaria por parte de la mesa directiva de la cámara alta. O la jueza, de oficio, puede decir efectivamente si se cumplió lo que ordenó en el fallo.

Además, al Consejo de Estado llegó una demanda que ya fue admitida y que pide tumbar la votación del Senado frente a la consulta popular.

De acuerdo con el demandante ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, ese procedimiento tiene vicios como la falta de votos de los senadores Martha Peralta y Richard Fuelantala, del Pacto Histórico, quienes supuestamente estaban en el Capitolio.

Por ahora, se conoció que el presidente Gustavo Petro habría citado en la tarde de este domingo a todo su gabinete para que firmara el decreto de la consulta popular, ya que el mandatario sale en la noche a Francia a una conferencia de la ONU sobre los océanos.

Y advirtió el mandatario en sus redes sociales que el ministro que no suscriba el decreto, se va.

Entre tanto, el entrante ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijo a medios que la votación de la consulta sería el próximo 7 de agosto.