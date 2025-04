Aunque aún no hay nada concreto, el presidente y todo el Gobierno en general siguen su campaña para promover la ya conocida consulta popular con la que la Casa de Nariño pretende aprobar las reformas sociales que mantiene estancadas en el Congreso de la República.

Ahora, Gustavo Petro ha dicho que de obtener los votos necesarios las preguntas incluidas en dicho mecanismo de participación y no se han convertidas en leyes por los congresistas sería él quien las aprobaría vía decreto.

“¿Quién dijo que la consulta no es vinculante? La consulta obliga en menos de seis meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el Congreso no las aprueba, el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto”, escribió en su cuenta de X.

El mensaje del jefe de Estado es una respuesta al abogado constitucionalista Óscar Ortiz González quien en entrevista con La FM explicó el método para que la consulta popular vea la luz y no se hunda como el plebiscito por la paz promovido por el expresidente Juan Manuel Santos.

“13.664.000 personas deben asistir a las urnas, votando ‘sí’ o ‘no’, para que la consulta popular sea válida. Si participa menos gente, la consulta no surte efecto. Además, gane el ‘sí’ o el ‘no’, el resultado no es vinculante, es decir, no es válida la decisión”, detalló Ortiz González al medio en mención.

De momento ya se anunció que el próximo 1 de mayo se radicará ante el Senado de la República el texto de la consulta popular por parte del Gobierno nacional.

Además, este martes el ministro del Interior, Armando Benedetti, dará a conocer las preguntas que se vincularon en la consulta popular, que se pondrá a consideración del pueblo.

Con este anuncio, el Ejecutivo pretende definir el futuro de sus reformas sociales. Asimismo, el jefe de Estado indicó que el Día del Trabajador irá personalmente al Congreso de la República para “presentar el texto oficial de la consulta popular” con su delegación.