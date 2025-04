El presidente Gustavo Petro, reveló este lunes durante el más reciente consejo de ministros que aparentemente le habrían retirado la visa para ingresar a Estados Unidos, aunque no ofreció mayores detalles sobre esta situación. “Yo ya no puedo ir (a Estados Unidos) porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, expresó el mandatario durante la reunión de este lunes.

Le recomendamos: Natalia Irene Molina sería la nueva directora del Departamento Nacional de Planeación

Al respecto, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham), expresó a la W Radio: “Uno no avisa que ‘cree que tiene o no tiene’, porque siendo jefe de Estado tiene una responsabilidad, y cada palabra que dice genera una definición o una interpretación”, respecto al comentario del presidente Petro sobre su visa.

“En el tema económico, el no tener la visa de EE. UU. representa incertidumbre, desconfianza y una limitación para promover oportunidades en diferentes ámbitos económicos”, continuó.

En el mismo encuentro, Petro anunció que espera firmar varios tratados comerciales con China durante la próxima cumbre CELAC-China programada para el 13 de mayo. Asimismo, instó a diversificar la propiedad de la deuda del país, mencionando el interés de países como Catar, China, Japón y naciones escandinavas en adquirir bonos de deuda colombiana.

Le sugerimos leer: Este martes se reanuda la audiencia de imputación de cargos contra Daniel Quintero: defensa había pedido otra fecha

“Necesito que [el Ministerio de Hacienda] salga. Buena parte de la deuda externa se puede vender y diversificar los propietarios de la deuda, con lo cual nos volvemos más independientes”, señaló.

Hasta el momento, la Cancillería no ha emitido pronunciamiento oficial sobre la supuesta cancelación de la visa del presidente. El antecedente más cercano de una situación similar ocurrió en 1996, cuando Estados Unidos revocó la visa del entonces presidente Ernesto Samper en medio del proceso 8.000.