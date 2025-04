Más de un año y medio después del feminicidio de Luz Mery Tristán, el responsable del crimen, Andrés Gustavo Ricci García, habló públicamente por primera vez desde prisión.

Lo hizo a través de un video de más de veinte minutos publicado en un canal de YouTube, creado por él mismo desde la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en el departamento del Tolima, donde actualmente cumple una condena de 45 años y 7 meses por el delito de feminicidio agravado.

El caso, que conmocionó al país en agosto de 2023 por tratarse de la muerte violenta de una figura emblemática del deporte colombiano, volvió a generar atención pública con las declaraciones del empresario.

En su intervención, Ricci ofrece disculpas a la familia de Tristán y presenta su versión de lo ocurrido, calificando los hechos como un “desafortunado accidente” y una “tragedia involuntaria”.

“Soy quien causó su deceso en un desafortunado accidente”, dice al inicio del video, en el que también afirma: “Nunca quise causar el deceso, ni la partida, ni la muerte de Luz María”.

A lo largo del registro audiovisual, expresa repetidamente su arrepentimiento. Nombra a los hijos de la víctima directamente y asegura que desearía poder mirarlos a los ojos para pedirles perdón.

“Ojalá algún día pueda mirar a los muchachos a los ojos… y que ellos puedan tener en su mente, en su alma y en su espíritu, que Andrés no tuvo la intención… No fue su pretensión acabar con la vida de mamá”, afirma en uno de los tramos finales del video.

La justicia, sin embargo, determinó lo contrario. En su sentencia, el juez calificó los hechos como feminicidio agravado, al considerar que hubo una intención de causar daño dentro de un contexto de violencia basada en género. Ricci era la pareja sentimental de Luz Mery Tristán al momento de los hechos.

Durante su intervención, el empresario caleño también habló de aspectos personales y familiares. Relató detalles de su infancia, su carrera en el sector automotriz y mencionó que tiene hijos y nietos. Además, aseguró haber vivido una vida “del común”, con momentos tanto buenos como difíciles.

Uno de los puntos que más desarrolló Ricci en su discurso fue su historia con las adicciones. Reconoció que fue diagnosticado como alcohólico a los 30 años y que conoció la cocaína un año antes.

En este sentido, el condenado explicó que atravesó múltiples procesos de rehabilitación en países como Estados Unidos, Cuba, México y España. Y también mencionó experiencias espirituales en monasterios.

En su intervención, también arremetió contra el papel de los medios de comunicación. Según él, la cobertura mediática ha contribuido a consolidar una imagen distorsionada de su persona.

“Mediáticamente no me han destruido, falta poco”, afirmó, en referencia a lo que considera una representación exagerada de su estilo de vida, en la que, según él, se le ha retratado como un hombre poderoso, con vínculos en sectores políticos y acostumbrado a los lujos y excesos.

“Se ha generado esa idea de que Andrés Ricci es abusivo con el poder, que tiene dinero, que se mueve en los medios políticos… No soy ese ser humano”, dijo, añadiendo que esa percepción pública ha incentivado sentimientos de rechazo hacia su figura.

En su mensaje, el empresario no eludió su condición de condenado, y aunque insistió en que no hubo intención, reconoció la magnitud del daño causado. “Sé que tengo que asumir… como lo he hecho desde el primer día. Tengo que responderle a la sociedad”, declaró.

Aunque también admitió que no existe manera de reparar completamente el daño. “No hay con qué pagarlo, no existe un medio, un canal, una estrategia… porque Luz María no va a volver”.

El caso de Luz Mery Tristán, campeona mundial de patinaje y pionera en el desarrollo de este deporte en Colombia, desató una ola de reacciones en todo el país. Su asesinato reactivó debates en torno a la violencia de género y los feminicidios, fenómenos que continúan registrando cifras alarmantes en el país.

El pronunciamiento de Ricci generó gran controversia en las redes, en donde los usuarios han comenzado a debatir respecto. No obstante, hasta el momento, la familia de Luz Mery Tristán no ha emitido declaraciones oficiales frente al contenido del video.