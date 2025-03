“La opción tarifaria que deberían pagar las familias a las comercializadoras, la debe pagar la Nación”, eso dijo el presidente Gustavo Petro en mayo de 2024, desde Barranquilla.

Agregó el mandatario, en ese entonces: “Eso se llama títulos de deuda pública nacional; titularización, no refinanciación, porque eso es patear la deuda, eso es pagar la comida con la tarjeta de crédito y cada vez va a ser peor, no podemos. Nos toca sincerar la deuda, es decir, poner en ‘blanco y negro’ las mentiras que dijo Duque y pagar como Nación, no tenemos otra alternativa”.

El compromiso adquirido por el presidente, a la fecha, marzo de 2025, no se ha cumplido. Incluso, ahora parece que esto fue descartado por el Gobierno, pues el ministro de Minas, Edwin Palma, este miércoles 19 de marzo, desde Cartagena, propuso otro método para poder pagar la deuda.

La nueva iniciativa presentada por Palma es que los estratos 4, 5, 6 y los sectores comercial e industrial los que paguen los saldos de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3.

“Esta es una propuesta que ha quedado sobre la mesa, que creo que vale la pena poderla revisar. Es decir, hay unos saldos de su tarifaria que le darían caja a las distribuidoras. Ya no fue en la ley de financiamiento; estaba planteada por parte del Gobierno nacional que decidió precisamente que la bancada Caribe no va a acompañar en contra de los intereses del pueblo caribeño”, dijo Palma.

Aclaró el ministro, respecto a la promesa que había hecho el presidente, que cuando se comprometió en asumir este saldo, -que actualmente está por el orden a nivel nacional de $3.1 billones-, fue llevarla al Congreso de la República, “y el Congreso de la República decidió, en contra de los intereses del pueblo caribeño, archivarla”.

El ministro indicó que se trata de un proyecto que sería tramitado mediante en el Congreso de la República. “Todo sistema tributario de un país está edificado sobre la solidaridad, los que más tienen más deberían pagar”.

Las reacciones no se han hecho esperar. Principalmente porque esta propuesta llega casi un año después de una promesa no cumplida y de varios discursos del presidente respecto al tema, además de que en su momento nunca habló de un proyecto que tenía que presentarse en el Congreso.

“El presidente Petro en el barrio La Esmeralda de Barranquilla dijo textualmente que la opción tarifaria se convierte en deuda pública de la Nación que pagarla la Nación”, dijo, por ejemplo, el coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, Norman Alarcón.

Para César Uparela, experto en temas energéticos, “este es el despropósito más grande que pueda decir un ministro de Minas y Energía”.

Explicó que para que esto fuera posible, sería la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) la encargada de emitir una resolución para permitir que estos estratos asuman esta deuda.

También dijo que el estrato cuatro ni recibe ni da subsidios, pero los estratos 5, 6, industrial y comercial son los que están obligados a pagar un 20 % para subsidiar a los 1,2 y 3.

“El Estado es responsable de la prestación de un servicio público, por lo tanto no le puede transferir esas funciones a los privados”, dijo.