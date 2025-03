Este miércoles, el presidente Gustavo Petro defendió con firmeza la resolución emitida por su gobierno la cual busca establecer un nuevo ordenamiento en la Sabana de Bogotá, en respuesta a las críticas del alcalde Carlos Fernando Galán, quien considera que esta medida atenta contra la autonomía de la capital del país.

Durante una rueda de prensa, Galán expresó su rechazo a la resolución ‘Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá', advirtiendo que podría perjudicar proyectos clave como la Línea 1 del metro y la ampliación del aeropuerto El Dorado.

Al abordar las críticas, Petro cuestionó cómo el alcalde podría ver como un ataque a la ciudad el hecho de cuidar el agua de la región. “¿Cómo es posible que el alcalde vea como un ataque a Bogotá el que se cuide el agua de la sabana?”, expresó, subrayando que la resolución busca preservar los suelos y ecosistemas.

Además, el presidente compartió un trino de la concejala Heidy Sánchez, en el que se defendía el proceso de la resolución y se recordaba que la Alcaldía había sido invitada a participar en su formulación. “Una vez más, es importante aclararle al alcalde que esta resolución emite lineamientos y que son las entidades territoriales locales quienes en el marco de la autonomía contemplada en la constitución política y las normas, determinan el uso del suelo, por supuesto siguiendo esos lineamientos para preservar los suelos y ecosistemas”, dice el trino replicado por el primer mandatario.

El mandatario también destacó que el desarrollo de Bogotá no debería centrarse en “pavimentar la Sabana” lo que, según él, beneficiaría a especuladores inmobiliarios. Propuso en su lugar la construcción de “tranvías eléctricos con estaciones fijas” y la creación de más áreas verdes en la región.

Carlos Fernando Galán

Por su parte, Galán advirtió que, si el Gobierno Nacional no reconsidera su postura, se verán obligados a tomar acciones legales y administrativas. “Pedimos que se retire esta resolución o acudiremos a acciones legales de tipo administrativo y penal (...) Este proyecto de resolución para ordenar la Sabana de Bogotá, del Gobierno Nacional, atenta contra la autonomía territorial y viola la ley, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Además, su construcción no fue participativa y la supuesta consulta ciudadana es solo un requisito legal, no un verdadero proceso colectivo”.

“La ministra Muhamad nunca nos quiso escuchar y, antes de irse, dejó sembrada una resolución que paralizaría a Bogotá y afectaría a millones de personas, pero hábilmente presenta la publicación obligatoria para comentarios como una consulta, desconociendo la ley y el Acuerdo de Escazú”, agregó el mandatario local.

Susana Muhamad

En defensa de la resolución, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, argumentó que esta está amparada por la ley y que los municipios, incluido el Distrito, tienen la responsabilidad de determinar el uso del suelo tras la emisión de tales lineamientos y, además, explicó que se trata de un mandato respaldado por la Ley 99 de 1993 el cual declara la Sabana como zona de interés ecológico nacional y la destina prioritariamente a usos agropecuarios y forestales.

“Primero, no es solo Bogotá, es la Sabana de Bogotá, que afecta a 39 municipios y al Distrito. Segundo, es una resolución que está para comentarios; quien se sienta afectado puede participar en el proceso y presentar observaciones (...) No se trata de prohibir o frenar obras. Se trata de exigir un plan real de reúso de agua, reducción de pérdidas técnicas y restauración de ecosistemas para que haya una sostenibilidad a largo plazo”, manifestó.