Armando Benedetti, rompió el silencio respecto al consejo de ministros del pasado 4 de febrero, evento que estuvo marcado por una notable “rebelión” de ministros contra el presidente Gustavo Petro tras conocerse su nombramiento como jefe de Despacho.

En declaraciones realizadas en el Congreso, Benedetti expresó su dolor por la actitud de sus colegas hacia el presidente, aunque afirmó que no guarda resentimientos. “Me dolió, pero no tengo ningún resentimiento. Entiendo la lucha por el poder. Lo que me duele es la forma en que se comportaron con el presidente. Tenían un plan armado. Tengo entendido que se habían reunido antes. Me cogieron de bobo”, señaló el jefe de la cartera política.

Benedetti reveló también que había rumores de una reunión previa entre algunos ministros al mismo tiempo que lamentó la falta de apoyo hacia el presidente Petro, quien lo defendió ante las críticas. “Uno puede entender que, dentro de la narrativa de lo que puede ser la cosa perversa de la política y del poder, se puedan presentar ese tipo de situaciones, pero nunca las entendí desde el punto de vista humano hacia el señor presidente. Me dolió porque tuve mucho que ver con el triunfo del presidente Petro. No digo que haya sido determinante, pero de pronto trabajé más que todos ellos. Yo era el patito feo de la reunión y no entendía por qué había que tomar esa diatriba, esa ofensiva bastante histérica y agresiva. Lo que hice fue quedarme callado, pero sí me dolió bastante”, aseveró Benedetti.

En su papel como ministro del Interior, Benedetti también enfatizó su misión de recomponer las mayorías en el Congreso para garantizar la aprobación de reformas sociales esenciales. Sin embargo, aclaró que su enfoque no está vinculado a la práctica de la “mermelada” o el clientelismo político. “Acá hubo una coalición que se reventó, se desorganizó. Yo lo único que estoy tratando de hacer es reorganizar una coalición en el Congreso. No necesariamente las mayorías se arman con mermelada”, señaló.

El ministro destacó la importancia de mejorar las relaciones entre el Congreso y la Casa de Nariño, así como con la bancada del Pacto Histórico. “Los ministros no asistían a debates de control político, no daban los avales para temas como el fracking… Se trata de restablecer la comunicación y buscar una armonía en temas que nos interesan a todos”, afirmó Benedetti quien también mencionó que, tras recomponer el núcleo del gobierno, buscarán apoyo adicional en el Congreso.

