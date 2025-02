Junto con la designación de Óscar Torres Yarzagaray como nuevo director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el presidente Gustavo Petro hizo una petición que no cayó muy bien a la ex ministra de Transporte, María Constanza García.

Primero, el mandatario le hizo una petición: “Espero una ANI vigilante de los proyectos de concesiones viales, de su cumplimiento, que saque adelante la vía de dos calzadas hacia el sur, única vía que nos comunica con toda Suramérica”.

Pero también dejó entrever sus intenciones con el nuevo nombramiento de Torres Yarzagaray en la ANI, entidad adscrita a la cartera que por corto tiempo dirigió García: “Que se barra con toda la corrupción al interior del Ministerio de Transporte”.

Ante sus declaraciones la exfuncionaria manifestó su molestia y “que no puedo quedarme en silencio ante esta acusación”. “Estuve ahí, primero como viceministra y luego como ministra, y antes de mí hubo dos ministros nombrados por usted. En todo ese tiempo, jamás vi la corrupción que usted señala y mucho menos fui parte de ella”.

Y se destapó ante otras acusaciones de las que dice calló y otras sí discutió con el jefe de Estado mientras fungía como ministra de la cartera.

“Presidente dejé pasar sus comentarios sobre la supuesta cooptación del Ministerio de Transporte, por parte de las concesiones y la presunta falta de acción para reasignar los recursos de las vigencias futuras de las 4G a vías regionales porque consideré que eran parte de las diferencias conceptuales que habíamos discutido en más de una ocasión. Sin embargo, cuando usted afirma que el nuevo Presidente de la ANI debe “barrer la corrupción en el Ministerio de Transporte”, no puedo quedarme en silencio ante esta acusación”, aclaró García.

A su turno, el exministro William Camargo señaló que “ante indicios de riesgos en los procesos bajo mi orientación, los cuales fueron de su conocimiento, activé todos los controles que me corresponden como ministro de Estado, así como acompañamiento en procesos pre, contractuales, contractuales y de liquidación en los proyectos mientras ejercí funciones”.

“Como lo señalé en su momento cuando lo acompañé en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), ni antes, ni ahora, ni en el futuro, haré parte de iniciativas que atenten contra los recursos públicos”, manifestó el exfuncionario.

La nueva polémica por las gestiones al interior del Ministerio de Transporte se desató luego de que el presidente Petro alertara sobre supuestas irregularidades en el manejo de las concesiones viales.

