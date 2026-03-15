En las últimas horas se registró un homicidio bajo la modalidad de sicariato en el perímetro urbano del municipio de Agustín Codazzi, Cesar.

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Las autoridades revelaron que se trata de una persona de sexo masculino identificada como Ender García.

El atentado se registró en la noche de este sábado 14 de marzo, en jurisdicción del barrio San Vicente.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba sentada departiendo en la terraza de una vivienda, cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego, le propinó varios balazos y huyó del lugar junto a su cómplice.

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Por su parte, aunque los presentes intentaron auxiliar al baleado, se percataron de que ya no tenía signos vitales y fueron aviso a las autoridades.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial se encargó de los actos urgentes e inspección a cadáver.

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En cuanto a los móviles, la Policía del departamento del Cesar indicó que son materia de investigación por parte de unidades del grupo de homicidios de la Sijín y Sipol.

Finalmente, se logró conocer que la víctima se desempeñaba como conductor de la línea de vehículos que presta servicio hacia la Serranía del Perijá.