En las últimas horas en Valledupar ha circulado un panfleto amenazante en contra de guardianes del Inpec, al servicio de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad, conocida como ‘La Tramacúa’, en el cual señalan directamente a ocho funcionarios y sus familiares, destacando que supuestamente los tienen ubicados en los barrios donde residen.

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El documento amenazante tiene fecha del 11 de marzo de 2026 e indica que es anónimo. Asimismo menciona que los dragoneantes son informantes de funcionarios del Gaula y la Sijín, quienes constantemente realizan operativos de requisa en las instalaciones del centro penitenciario.

Para los funcionarios del Inpec lo más preocupante es que el panfleto manifesta un supuesto ofrecimiento de dinero por ‘las cabezas’ de los nombrados.

Ante esta situación, el director de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, Carlos Molina, manifestó que no es un tema fácil tanto para los dragoneantes como para sus familiares, sin embargo, cuentan con el respaldo de las autoridades.

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También destacó que se realizó un consejo de seguridad extraordinario con la presencia del Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Valledupar, Pablo Bonilla, el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, y el Ejército Nacional.

“Por parte de la dirección del Inpec y de la Penitenciaria se ha estado dando a conocer la situación al interior del centro en aras de que la Policía, Ejército y UNP activen las alarmas y nos puedan dar el acompañamiento”, dijo el director de ‘La Tramacúa’.

Asimismo indicó que durante el consejo de seguridad fueron escuchados por las diferentes autoridades, que han iniciado y reforzado las investigaciones para detectar más pronto que tarde cuáles son las situaciones de dichas amenazas, la veracidad y los responsables.

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