En poco más de un mes se celebrará una nueva edición, la número 59, del Festival de la Leyenda Vallenata, que reúne en la ciudad de Valledupar a los mayores exponentes del género y a los fanáticos de esta música autóctona de la región Caribe colombiana.

Lea: Sayco demandó a excandidato al Senado tras acusaciones de supuesto secuestro

Este año la fiesta más grande e importante del vallenato se realizará entre el 29 de abril y el 2 de mayo, y rendirá homenaje al Binomio de Oro y a sus fundadores, el acordeonero Israel Romero y el cantante Rafael Orozco (QEPD).

Suministrada a EL HERALDO

Con este tributo se busca exaltar el legado de esta agrupación icónica que ha llevado el vallenato a escenarios nacionales e internacionales, consolidándola como una de las más influyentes en la historia del género.

El homenaje abarcará no solo a Romero y Orozco, sino también a todos los artistas que han formado parte del Binomio de Oro a lo largo de sus casi cinco décadas de trayectoria, entre ellos a Jorgito Celedón, Jean Carlos Centeno y al acordeonero Morre Romero, entre otros destacados músicos.

Lea: Falleció en Valledupar Daniela Zuleta Gnecco, sobrina del actual Rey Vallenato Iván Zuleta

Por su parte, los interesados en participar en los distintos concursos del festival tienen plazo hasta el próximo 13 de marzo para inscribirse. El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, indicó que tuvo que ampliarse el plazo debido a la alta demanda de concursantes.

Los concursos de este certamen son: Acordeón Profesional, Acordeonera Mayor, Canción Vallenata Inédita, Piqueria Mayor, Acordeón Aficionado, Acordeón Juvenil, Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Piqueria Infantil y Piloneras en las categorías de Mayores, Juvenil e Infantil.

Cortesía Desde los niños hasta los adultos hacen parte de la fiesta de acordeones, cantos y versos.

Como de costumbre, la capital del Cesar se prepara para recibir a miles de visitantes que quieren vivir de cerca esta gran fiesta del vallenato.

Aerolíneas que tendrán vuelos a Valledupar durante Festival Vallenato

Ante el alto flujo de viajeros que se espera para el Festival de la Leyenda Vallenata, del 29 de abril al 2 de mayo, tres aerolíneas operarán rutas desde y hacia Valledupar en esas fechas.

Avianca tiene vuelos hacia la capital del Cesar durante todo el año, pero debido al evento las aerolíneas Latam y Wingo anunciaron rutas especiales.

Lea: Cantante vallenato fue detenido en Valledupar: autoridades confundieron su camiseta con logotipos de la marca ‘Polo’ con propaganda política

Latam confirmó la operación de 28 vuelos con la ruta entre el Aeropuerto El Dorado y el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo, desde el 28 de abril hasta el 4 de mayo.

“Desde Latam creemos en el poder de la conectividad para impulsar el desarrollo regional, por eso acompañamos nuevamente el Festival Vallenato con una operación que responde a la demanda de los viajeros facilitando la llegada a Valledupar”, señaló la CEO de Latam Airlines Colombia, Erika Zarante.

Por su parte, Wingo anunció que operará ocho vuelos en la ruta Bogotá–Valledupar–Bogotá, programados entre el 29 de abril y el 3 de mayo. Además, tendrá rutas especiales que saldrán desde Bogotá los días 29 y 30 de abril.

Lea: Capturaron a un hombre con más de $14 millones y planillas electorales en Cesar

“En Wingo conectamos a los colombianos con los eventos que celebran lo mejor de nuestra cultura. Por eso, con estos vuelos especiales y junto a Old Parr, haremos que el Festival Vallenato comience desde Bogotá y se sienta desde el vuelo. Queremos ser el impulso y el cómplice de la escapada de quienes viajan a vivir esta tradición”, indicó Simón Maya, director de Mercadeo y Experiencia al Viajero de Wingo.