En la vía rural Tocaimo- El Transformador- Nuevas Flores, que comunica a la zona rural del municipio de San Diego, con la carretera nacional de Codazzi, serán pavimentados 11.65 kilómetros, en una obra ejecutada por la Gobernación del Cesar, con una inversión de 69.000 millones de pesos incluida la interventoría.

Le puede interesar: Capturan a un hombre por manipular redes eléctricas

De acuerdo con la administración departamental la construcción contempla la intervención de una vía secundaria ubicada en una zona montañosa, que es parte de las estribaciones de la Serranía del Perijá, corredor fundamental para la conexión de los corregimientos de Media Luna, Tocaimo y El Rincón con la red vial nacional.

Cortesía Gobernación del Cesar

La obra será construida en concreto rígido de 20 centímetros de espesor, con un ancho de calzada de 7 metros, berma-cuneta de un metro en ambos costados, para un perfil total de 9 metros, además de obras hidráulicas y señalización que garantizarán mayor seguridad y durabilidad en el tránsito.

Vea aquí: Continúa incendio en el relleno sanitario de Valledupar

Estas especificaciones permiten responder a las condiciones topográficas de la zona y asegurar una estructura firme y resistente para el tránsito diario de campesinos, transportadores y productores agrícolas.

La gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila manifestó que de esta manera se consolidará una conexión estratégica para aprovechar el potencial agropecuario de esta zona alta del municipio de San Diego, reconocida por su producción agrícola y ganadera.

Lea también: Capturan a alias Tuta, presunto integrante del ELN, por hurto de hidrocarburos en el Cesar

La mejora en la infraestructura permitirá optimizar el transporte de productos hacia la vía nacional, facilitar el acceso a servicios y fortalecer la integración entre lo rural y los principales corredores viales del departamento. Durante su ejecución, el proyecto también generará empleo local, dinamizando la economía de la región.

Esta intervención, que se ejecutará en un plazo de 18 meses.