En el relleno sanitario de Valledupar, el cual abarca 30 hectáreas y está ubicado en el corregimiento de Los Corazones, en el norte del municipio, se registró un hecho criminal con la incineración de una maquinaria amarilla; según denunció Aseo del Norte, encargados de la recolección y disposición final de los desechos, en esta capital.

De acuerdo con la compañía, los hechos se registraron a la 1:10 de la madrugada, por lo que descartan haya sido por causas fortuitas, a diferencia cuando suceden en el día que son ocasionados por el efecto lupa.

Por ello, informaron que las circunstancias del hecho, y de acuerdo con las primeras verificaciones, corresponderían a un presunto acto criminal.

suministradas por comunicaciones de Aseo del Norte/Cortesía

“Ante la gravedad de los hechos y el riesgo generado para la infraestructura y para más de 57 operarios que desarrollan sus labores en el sitio, la empresa interpondrá la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar”, indicó Aseo del Norte, mediante un comunicado a la opinión pública.

Destacaron que la reacción inmediata del personal en sitio, permitió activar el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), logrando controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

“Pese a este grave incidente, incluida la afectación por la quema de maquinaria amarilla, la compañía garantiza la continuidad del servicio de disposición final, mediante un esfuerzo operativo extraordinario que permite mantener el funcionamiento normal del relleno sanitario y cumplir con su responsabilidad frente a los municipios que atiende”, destacaron.

Finalmente, dicho acto del cual no se sabe quién o quiénes lo provocaron, “rechazamos manera categórica cualquier acción que atente contra la infraestructura de servicios públicos y contra la vida de nuestros trabajadores. Este tipo de hechos no solo afectan a la empresa, sino a toda la comunidad que depende de una operación segura y continua para la adecuada gestión de residuos”.