Para este miércoles 25 de febrero, los trabajadores de la Hacienda La Gloria, anteriormente llamada Bellacruz, convocaron una manifestación pacífica en la troncal, vía nacional del municipio La Gloria, sur del Cesar, a partir de las 8:00 de la mañana.

El argumento se debe a que desde el pasado 10 de febrero sostienen una lucha para ser escuchados por el Consejo de Estado debido a que este órgano emitió un fallo que otorga tierras de dicho predio a la Agencia Nacional de Tierras, y así poderlas adjudicar a campesinos reclamantes. Consideran que sí esto llegara a su suceder se perderían cientos de empleos en la hacienda dedicada al cultivo de palma de aceite.

Asimismo indicaron que una comisión de trabajadores se encuentran a las afueras de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá radicando solicitudes, pero no han sido escuchados o atendidos por algún representante.

Este caso no es nuevo ya que desde hace décadas la Hacienda Bellacruz, tiene un proceso de restitución de tierras debido a que en época del conflicto armado por paramilitares, cientos de campesinos fueron despojados.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras se han adelantado distintos procesos de recuperación de baldío indebidamente ocupado, los cuales han sido demandados y sujeto a revisión ante el Consejo de Estado.