Por el delito de feminicidio será judicializado Yuzeth Camilo Osorio Pérez, presunto responsable de causarle la muerte con arma blanca a su compañera sentimental, Paola Arias, de 28 años, en el municipio de Aguachica, sur del Cesar.

Este hombre, después de supuestamente haber cometido el crimen al interior de una vivienda en el barrio Tierra Linda, huyó con rumbo desconocido. Al saberse los hechos, su propia madre entregó información a las autoridades sobre lo ocurrido, e indicó que la pareja estaba departiendo durante la noche del sábado 7 de febrero y la madrugada del domingo 8.

Posteriormente, escucharon una discusión y finalmente encontraron el cuerpo de Paola con evidentes lesiones con arma blanca. Ya no tenía signos vitales.

Las autoridades municipales, además de rechazar el asesinato, indicaron que Osorio Pérez se entregó en la estación de Policía en Puerto Wilches, Santander, relató lo sucedido y de manera inmediata fue trasladado a Aguachica, donde será judicializado ante un juez de control de garantías.

El alcalde encargado de Aguachica, Isaac Holguín, manifestó que: “Con mucha tristeza recibimos esta trágica noticia, por un feminicidio que enluta al municipio a pensar de estar realizando campañas de sensibilización a las mujeres, que al presentarse alguna conducta que vaya en contra de su integridad denuncien en las líneas establecidas de la Policía Nacional y Fiscalía. Las campañas se realizan personalmente a las mujeres con intervenciones sociológicas y psicológicas, y hemos visto que las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado”.

De igual manera expresó que esperan de la justicia un castigo ejemplarizante para el procesado.