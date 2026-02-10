Compartir:
Por:  Milagro Sanchez Florez

Las comunidades rurales de El Vallito, en el municipio de El Paso, y, celebraron la inauguración de la nueva vía que hoy las conecta con el progreso, nuevos mercados y una mejor calidad de vida.

Los corregimientos de El Vallito, municipio de El Paso, y Guaymaral en Valledupar, están conectados a través de un tramo vial de 11,5 kilómetros de pavimento, tras una obra inaugurada por la Gobernación del Cesar, para lo cual dispusieron de una inversión superior a los $35.000 millones y que representa una transformación histórica para cientos de familias campesinas del territorio.

Para la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, conectar de lo urbano a lo rural significa unir al territorio para seguir creciendo en desarrollo, seguridad y mayor acceso a oportunidades. “Deseamos que con el pasar de los años las comunidades puedan seguir gozando de esta movilidad que hoy está construida por y para todos y con toda la responsabilidad que implica administrar el recurso público”, expresó la mandataria.

Este proyecto fue concebido, estructurado y construido durante el gobierno del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco. La intervención comprendió 11.594 metros lineales, de los cuales 1.300 metros corresponden a pavimento rígido en el sector poblado de El Vallito, y 10.294 metros a pavimento flexible o asfalto, garantizando mayor resistencia, seguridad y durabilidad en los tramos de mayor tránsito local.

Argemiro Quintero, uno de los habitantes de la zona, manifestó: “Hoy en día todos los vehículos, hasta los de servicio especial, toman esta vía que quedó buenísima. Hace años veníamos con el proceso y no se había dado, ahora estamos muy felices porque nos facilita nuestro trabajo”.

