Las comunidades rurales de El Vallito, en el municipio de El Paso, y, celebraron la inauguración de la nueva vía que hoy las conecta con el progreso, nuevos mercados y una mejor calidad de vida.

Los corregimientos de El Vallito, municipio de El Paso, y Guaymaral en Valledupar, están conectados a través de un tramo vial de 11,5 kilómetros de pavimento, tras una obra inaugurada por la Gobernación del Cesar, para lo cual dispusieron de una inversión superior a los $35.000 millones y que representa una transformación histórica para cientos de familias campesinas del territorio.

Para la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, conectar de lo urbano a lo rural significa unir al territorio para seguir creciendo en desarrollo, seguridad y mayor acceso a oportunidades. “Deseamos que con el pasar de los años las comunidades puedan seguir gozando de esta movilidad que hoy está construida por y para todos y con toda la responsabilidad que implica administrar el recurso público”, expresó la mandataria.

Este proyecto fue concebido, estructurado y construido durante el gobierno del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco. La intervención comprendió 11.594 metros lineales, de los cuales 1.300 metros corresponden a pavimento rígido en el sector poblado de El Vallito, y 10.294 metros a pavimento flexible o asfalto, garantizando mayor resistencia, seguridad y durabilidad en los tramos de mayor tránsito local.

Argemiro Quintero, uno de los habitantes de la zona, manifestó: “Hoy en día todos los vehículos, hasta los de servicio especial, toman esta vía que quedó buenísima. Hace años veníamos con el proceso y no se había dado, ahora estamos muy felices porque nos facilita nuestro trabajo”.

