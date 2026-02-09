Luego de una investigación liderada por la Policía Nacional, la Fiscalía 133 Especializada, el CTI y el Ejército Nacional, fueron capturadas dos personas, mientras que una tercera fue notificada en establecimiento carcelario, al estar presuntamente vinculadas a acciones del ‘Clan del Golfo’, en Valledupar, donde habrían cometido homicidios selectivos.

De acuerdo con las autoridades, los capturados fueron Laides Elena Movilla Ortiz, alias ‘Lesbi’, quien -de acuerdo con las investigaciones- se desempeñaba como punto de inteligencia delictiva del ‘Clan del Golfo’, encargada de perfilar y suministrar información sobre posibles víctimas.

También Estefany Rodríguez, alias la Mona, según el material probatorio recaudado, sería la encargada de transportar armas de fuego y municiones, así como de marcar a las víctimas para la ejecución de homicidios selectivos ordenados por dicha estructura criminal.

Así mismo, se realizó la notificación judicial en centro carcelario del municipio de Uribia (La Guajira) a alias Benjamín, identificado como Robert Iván Moscote Epieyu, quien ya se encuentra privado de la libertad. De acuerdo con las investigaciones, cumplía el rol de sicario de dicha estructura criminal.

Este sujeto presenta antecedentes judiciales por delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, daño en bien ajeno, hurto y hurto calificado, lo que evidencia su reincidencia en actividades delictivas.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, estas personas estarían vinculadas al homicidio ocurrido el 23 de septiembre de 2023 en el barrio Las Rocas, frente al establecimiento comercial ‘Mario Licores’, contra un ciudadano que habría sido previamente marcado por alias la Mona.

De igual manera, se les relaciona con el doble homicidio registrado el 3 de diciembre de 2023, en el barrio Villa Consuelo, donde dos hombres murieron y una persona resultó lesionada por arma de fuego.