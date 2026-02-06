Una diferencia por el uso de un espacio terminó en pelea entre un hombre y una mujer en la invasión Brisas de la Popa, de Valledupar. Sucedió que a tempranas de este viernes, en la manzana 9 de dicho sector, Ariel Sandoval, quien es administrador de una tienda de víveres y abarrotes, no aceptó que Yakeline Tereza Travieso, de 45 años, dispusiera su venta habitual de tintos, junto al establecimiento comercial.

Por esta situación, el individuo se valió de un machete y atacó violentamente a la vendedora de café, causándole heridas en los brazos y la espalda.

La comunidad al ver lo sucedido arremetió contra Sandoval e intentaron lincharlo. Sin embargo, una patrulla de la Policía Metropolitana que transitaba por el sitio atendió el caso y evitó que la ciudadanía tomara la justicia por sus propias manos. En medio del procedimiento fue capturado y trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, debido a que sufrió lesiones en la cabeza, por la turba de personas.

En cuanto a la mujer, fue remitida de urgencia al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, donde indicaron que las heridas eran de consideración.

La Policía destacó que el caso está siendo tratado por la Patrulla Púrpura que atiende hechos de violencia de género.

Finalmente, el agresor fue capturado por el delito de lesiones personales.