En el municipio de Aguachica entró en funcionamiento el Centro Transitorio para Jóvenes y Adolescentes, con el propósito de garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes, reducir la reincidencia delictiva y contribuir a la descongestión de las estaciones de Policía.

Lea más: Entregan ayudas humanitarias a afectados por lluvias en San Alberto

Es de indicar que la obra de remodelación y adecuación fue liderada por la administración municipal, de la alcaldesa Greisy Roqueme. Mientras estos trabajos se realizaban los menores de edad, presuntos infractores de la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes, estuvieron en un hotel bajo el cuidado de la Policía de Infancia y Adolescencia con la garantía de sus derechos.

Una vez puesto en funcionamiento dicho lugar, los administradores serán la Alcaldía Municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Comisaría de Familia y la vigilancia de la Policía Nacional a fin de brindar la protección a los menores de edad.

Ver más: Hombre fue asesinado de dos balazos en el barrio Santa Rosa de Valledupar

Suministradas por prensa de Aguachica

“Este proyecto, ejecutado por la Alcaldía Municipal de Aguachica, hizo parte de la recuperación de un espacio que se encontraba abandonado y en condiciones inadecuadas desde administraciones anteriores. Las intervenciones permitieron el mejoramiento integral de la infraestructura, fortaleciendo sus condiciones físicas, funcionales y de seguridad”, expresó el alcalde encargado, Isaac Holguín Felizzola.

Las obras incluyeron actividades preliminares, demoliciones, adecuaciones arquitectónicas y estructurales, instalación de cubiertas, ejecución de acabados, impermeabilización y pintura, así como la intervención de cerramientos, puertas, portones y ventanas. De igual manera, se realizaron las instalaciones eléctricas y sanitarias, además de la dotación necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del centro.

Lea también: Vendedora de tintos fue atacada a machete en una riña