El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, informó que adelantan las investigaciones para establecer quiénes fueron los reclusos que originaron un incendio en el Centro de Detención Transitoria (CDT) de la ciudad de Montería, que se ubicada a un costado de la vía Montería–Cereté.

Leer más: Gobierno fija el valor que se pagará por cada afiliado al sistema de salud en 2026: así quedó el aumento de la UPC

El hecho, que puso en riesgo la vida de muchas personas, incluyendo a los policías que prestan sus servicios en ese lugar, ocurrió la tarde del miércoles 31 de diciembre de 2025 y de momento las autoridades desconocen los móviles.

Anunció el oficial que los responsables serán judicializados por lo que hicieron.

“Estamos revisando todas las cámaras de seguridad para determinar quiénes serán judicializados por afectar bienes del Estado y colocar en riesgo o en peligro la vida de otras personas”, indicó el coronel Héctor Ruiz Arias.

Ver también: Inflación 2025: DANE definió la fecha para publicar el IPC definitivo en 2026

Además del personal de Bomberos, también ayudaron en la atención de la emergencia la Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Secretaría de Salud y la Policía.