En el municipio de San Alberto, sur del Cesar, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, entregó ayudas humanitarias a las familias afectadas por las lluvias en zona rural. Asimismo las autoridades competentes realizaron un recorrido y diagnostico por la quebrada Monserrate, la cual necesita una intervención a fin de evitar mayores riesgos a la comunidad, ya que ha aumentado su caudal.

Leer más: Muere integrante de ‘Los Pachenca’ durante operativo en casa de la madre de alias Naín en zona rural de Dibulla

De acuerdo, con Petra Romero, jefa de dicha entidad, las acciones beneficiaron a más de 100 familias que previamente fueron censadas, las cuales recibieron mercados y colchonetas, ya que habían sido impactadas por inundaciones y deslizamientos,

De igual manera resaltaron que se atendieron 39 puntos críticos en el municipio por cuanto realizarán las gestiones para que sean intervenidos con maquinaria amarilla y evitar posibles consecuencias ya que esta región del país atraviesa por episodio de lluvias y ola de frío.

Le puede interesar: Autoridades mantienen atención para los más de 32 mil afectados por lluvias en La Guajira

Es de indicar que por estas condiciones climáticas otro de los municipios recientemente afectados es Curumaní. Según el alcalde, Hermes Fernando Martínez, hay inundaciones en los barrios Las Ferias, Buenos Aires y Dos de Abril, por las fuertes lluvias.

Gobernación del Cesar/Cortesía

“Ya estamos en contacto con el comité de gestión del riesgo municipal y con organismos de socorro como Bomberos y Defensa Civil para activar la ruta de atención. He estado desde las 3:30 a. m., en contacto con algunos moradores de los barrios en mención. Estaremos allí para realizar la caracterización y las acciones necesarias para acompañarlos. Toda mi solidaridad en este momento”, indicó el mandatario mediante sus redes sociales.

No olvide leer: Ejército desmantela campamento tras combate con integrantes de la Segunda Marquetalia en La Guajira

Para el departamento del Cesar el IDEAM ha emitido que existe Alerta Roja y Naranja y en la cuenca del río Cesar, con posibles afectaciones en zonas rurales de Valledupar, Chimichagua y Saloa.