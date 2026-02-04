Luego de dos años de la creación de la Policía Metropolitana de Valledupar, llegó un nuevo comandante en reemplazo del coronel Alex Durán Santos, quien lideró importantes operativos en contra de la criminalidad, principalmente hacia el control del microtráfico de estupefacientes que es uno de los factores determinantes en los homicidios en esta capital, debido a las disputas territoriales entre estructuras criminales.

El oficial destacó que, entre marzo de 2024 y enero de 2026, se realizaron 2.825 capturas, de las cuales 2.177 fueron en flagrancia y 648 por orden judicial; 389 allanamientos y 17.709 medidas correctivas, orientadas a fortalecer la convivencia ciudadana.

En materia de narcotráfico y microtráfico, incautaron más de 621.332 dosis de estupefacientes, entre cocaína, marihuana y sustancias sintéticas, afectando de manera directa las economías criminales que impactan especialmente a niños, niñas y jóvenes.

De igual manera la desarticulación de grupos criminales como: Los de Juancho, Los Gatos, Los Técnicos, Los Guajiros, Los Paisanos, Los Americanos y el Combo de Bambi, impactando cabecillas y redes dedicadas al tráfico de estupefacientes, el hurto y el porte ilegal de armas.

Precisamente, el combatir esas estructuras criminales es el reto que tiene el nuevo comandante de dicho comando operacional. Se trata del también coronel Germán Gómez, quien tiene 27 años de experiencia en la institución armada, con una amplia experiencia en la Dirección de Tránsito y Transporte en Bogotá.

La Policía Metropolitana cuenta con más de 1.700 uniformados y tiene jurisdicción en Pueblo Bello, Manaure, La Paz, Codazzi, San Diego y la capital del Cesar.

El coronel Germán Gómez, manifestó que el gran reto es continuar con el trabajo y mantener la reducción de los índices de criminalidad que se presentan en la ciudad. Principalmente en contra del homicidio, estructuras criminales que hay frente al tráfico de estupefacientes, el abigeato y otros fenómenos que están siendo analizados con la Fiscalía General de la Nación.

“Se trabajará de manera articulada con la administración municipal, la Gobernación del Cesar y todos los entes de control, y el apoyo y disposición de todos los hombres mujeres que están al servicio de la Policía Nacional”, expresó el coronel Germán Gómez.

En los próximos días se realizará la transmisión de mando, en presencia de las autoridades locales y departamentales.