En la mañana de este sábado 31 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida con heridas de arma de fuego de una persona de sexo masculino en área rural de Valledupar.

Leer más: Turista no acató las recomendaciones por frente frío y murió por inmersión en una playa de Coveñas

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Ader José Mendoza Gil, de 32 años de edad, natural de San Diego- Cesar, quien era conocido como Jader.

El homicidio se registró en un lote baldío en la vereda El Cielo del corregimiento de Valencia de Jesús, zona rural de la capital del Cesar.

Según la información preliminar suministrada por testigos a la Policía, hasta donde se encontraba el mencionado, llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y sin mediar palabras le disparan indiscriminadamente, los proyectiles le causaron la muerte en el acto y los pistoleros huyeron del sitio con rumbo desconocido.

Le puede interesar: Alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo, murió en un accidente fluvial en Córdoba

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, realizaron los actos urgentes e inspección a cadáver, el cual fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal en Valledupar.

De igual manera investigadores iniciaron las labores para establecer los móviles del homicidio y la captura de los responsables.