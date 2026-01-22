En el Vivero Municipal de Valledupar, ubicado en la comuna 1 de Valledupar, la empresa Afinia procedió a realizar la suspensión drástica del servicio de energía, y a predios conectados a dicho suministro, como consecuencia de la deuda generada en el sector, la cual a la fecha supera los 2.890 millones de pesos.

Leer más: Cobradiario es asesinado a tiros a las afueras de un centro asistencial en Soledad

De acuerdo con la compañía, la alta morosidad sumada a las suspensiones del servicio que no han tenido respuesta de pago y a las reconexiones no autorizadas por parte de algunos usuarios, llevó a adoptar esta decisión, “medida que no solo busca contener el crecimiento de la cartera, sino también proteger la seguridad de la red eléctrica, prevenir afectaciones a los usuarios y garantizar la calidad y continuidad del servicio, al frenar prácticas irregulares asociadas a la defraudación de energía”.

Destacaron que como empresa han adelantando acercamientos permanentes, articulados con la administración municipal y moradores del predio, con el propósito de brindar un abanico de alternativas comerciales, que permitan saldar la cartera pendiente y garantizar la continuidad del servicio; sin embargo, el proceso se ha visto afectado debido a la ilegalidad de los asentamientos, gestión que viene adelantando el municipio y que ha dificultado la consolidación de un acuerdo de pago que permita la normalización de la correspondiente deuda.

Ver también: ¿Quién fue Jake William Casiano? La historia real detrás de la dedicatoria de ‘El botín’ en Netflix

Asimismo indicaron que realizaron una inversión en la infraestructura eléctrica, orientada a normalizar de manera integral la situación del Vivero Municipal de Valledupar, tanto en el componente técnico como en el comercial. Esta acción permite prevenir manipulaciones irregulares por parte de quienes no cumplen con sus obligaciones y evitar que dichas prácticas afecten la calidad y continuidad del servicio de los usuarios que realizan el pago oportuno de su energía.

Finalmente, reiteraron su disposición de continuar trabajando de manera articulada con la administración municipal para evaluar y adoptar las medidas necesarias que permitan la normalización integral del servicio.