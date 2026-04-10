Ecuador suspendió este jueves la mesa técnica de diálogo con Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el caso Glas. El jefe de Estado aseguró recientemente que el ex vicepresidente correísta, Jorge Glas, es un “preso político”, y pidió al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, su liberación o entrega.

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Ante ello, el Gobierno ecuatoriano envió al Gobierno Petro, el pasado miércoles, una una nota diplomática de protesta llamando a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong.

“Hemos llamado a nuestro embajador a consultas, estará arribando el día de hoy o mañana, a más tardar. Estamos tomando decisiones para hacer ver, para ratificar la molestia, la protesta enérgica que Ecuador plantea a Colombia por los términos en los que se refiere el presidente Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado ecuatoriano”, dijo la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Asimismo, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador anunció este jueves 9 de abril la ruptura de diálogo con Colombia, afirmando que “no había ambiente propicio” para continuar con las discusiones comerciales.

Sommerfeld dijo además que Ecuador decidió mantener en pausa la designación de embajador en Bogotá, tras este nuevo episodio de tensión diplomática con Colombia.

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La canciller ecuatoriana explicó ante la Asamblea Nacional que las reuniones técnicas previstas con Colombia no han sido canceladas, pero sí suspendidas de forma indefinida.

“Las mesas técnicas han sido suspendidas, no canceladas, hasta encontrar el ambiente propicio y la voluntad de dos países de continuar con un diálogo que muestre respeto entre ambas naciones”, afirmó Gabriela Sommerfeld.