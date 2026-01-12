El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en la noche de este domingo que fue capturado alias Ismael, integrante del ELN y presunto responsable del ataque terrorista contra el Batallón de Aguachica, que dejó siete militares muertos en diciembre del año pasado.

“El capturado, conocido con el alias ‘Ismael’, sería integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del GAO ELN, con injerencia criminal en el municipio de Aguachica. De acuerdo con información de inteligencia, habría tenido responsabilidad directa en el atentado terrorista contra una unidad del Ejército, el 18 de diciembre de 2025, cumpliendo funciones de apoyo logístico, almacenamiento de material de guerra y coordinación de actividades criminales”, añadió el mindefensa.

El jefe de la cartera indicó además que durante la diligencia de allanamiento y registro, las autoridades incautaron munición de guerra, una granada, material propagandístico y equipos de comunicación.

“Este resultado debilita de manera significativa la estructura del ELN al afectar su logística, interrumpir sus comunicaciones, limitar su capacidad de planeación terrorista y ejercer presión sostenida sobre sus estructuras ilegales en el sur del Cesar”, se lee en el comunicado.

Sánchez enfatizó que “no habrá refugio ni tranquilidad para quienes siembran terror. Continuaremos desarrollando operaciones sostenidas y articuladas para defender la vida, el territorio y la democracia”.