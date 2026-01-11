Del 28 de enero al 2 de febrero se estará llevando a cabo en el municipio de Becerril, el Festival Folclórico de la Paletilla y las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria. Este año el evento llega a su versión 52 en homenaje a Luis Eduardo Barreto Muegues.

Leer más: ‘Aventurero’: el éxito que convirtió a Yeison Jiménez en estrella de la Música Popular

Una de las primeras celebraciones se realizó en la plaza Rafael Orozco, donde se reunió a la comunidad para la presentación oficial y la imposición de bandas a las Cacicas y Caciquitas 2026, así como a las candidatas del Reinado Cultural de la Chicha, quienes asumirán el compromiso de representar la identidad, la tradición y las costumbres del municipio.

El acto contó con la presencia del alcalde Fabián Martínez; el presidente del Festival Folclórico de la Paletilla, Rafael Emiliano Molina, y la gestora social Carmela García, quienes coincidieron en resaltar la importancia de preservar y promover las expresiones culturales que fortalecen el tejido social y consolidan a Becerril como referente folclórico en la región.

Uno de los momentos destacados fue la participación del gestor cultural y homenajeado del festival, Luis Eduardo Barreto Muegues.

Ver también: Conozca a la esposa de Yeison Jiménez y a sus tres hijos

Es de destacar que uno de los momentos más esperados en este evento folclórico es la tradicional ‘mudanza’, que es una escenificación de la costumbre yukpa, pueblo indígena que predomina en el municipio y que muestra su naturaleza nómada de cambiar su lugar de residencia, llevando un techo de palma amarga de una casa, en la que participan centenares de familiares y amigos cargando los enseres del hogar.

Para los días de celebración además de encuentros religiosos, folclóricos, conversatorios, feria de emprendimiento, también se realizarán presentaciones musicales con artistas invitados.