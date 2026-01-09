Con motivo al puente festivo de Reyes y la conmemoración de los 476 años de Valledupar, la administración municipal, dispuso el despliegue de más de 1.000 funcionarios y personal de apoyo destinados a la protección de propios y visitantes.

El esquema de seguridad estará activo desde el sábado 10 de enero hasta el lunes festivo 12, con presencia permanente en los principales eventos y puntos de alta afluencia, entre ellos la carrera de Los Santos Reyes en la plaza Alfonso López, el concierto en el Parque de la Leyenda Vallenata, el balneario Hurtado, entre otros.

El operativo cuenta con más de 800 uniformados de la Policía Nacional, 30 integrantes del Ejército Nacional, 24 rescatistas militares, 20 voluntarios de la Defensa Civil, 15 miembros de la Cruz Roja, 12 reguladores de tránsito, 20 bomberos y 300 personas de apoyo logístico.

Asimismo, las autoridades dispusieron de tecnología de vigilancia mediante cámaras de seguridad y drones, dos carros cisterna, una ambulancia de la Defensa Civil y la activación del Sistema de Emergencia Médica por parte de la Secretaría Local de Salud.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Pablo Bonilla, señaló: “la Fuerza Pública trabajará de manera articulada para garantizar la seguridad en los sectores de mayor concurrencia. Hacemos el llamado a la ciudadanía a adoptar medidas de autoprotección, cuidar sus pertenencias y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol, con el fin de prevenir hechos que puedan afectar la integridad de las personas”.