Con el objetivo de garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y el bienestar de todos los habitantes durante las festividades de Fin de Año, la Policía Nacional en coordinación con la administración municipal de Becerril implementó un dispositivo especial de 84 uniformados en en el marco de la estrategia institucional ‘Una Navidad con Propósito’.

Este componente de seguridad estará integrado por unidades especializadas de los grupos GOES, GAULA, SIJIN, Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria y Grupo de Incorporación, quienes estarán prestos para atender cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de propios y visitantes durante esta temporada.

Al respecto, el comandante del Departamento de Policía Cesar, (e) coronel Rodrigo Manrique Gómez, manifestó: “Hemos dispuesto un importante componente humano y operativo en el municipio de Becerril para acompañar a la comunidad durante estas festividades de fin de año, con el fin de prevenir hechos delictivos, garantizar la seguridad ciudadana y permitir que las familias celebren en un ambiente de tranquilidad y convivencia”.

Los uniformados desarrollarán actividades de prevención, control, patrullaje permanente y acompañamiento comunitario en sectores residenciales, comerciales, eventos masivos y puntos de alta afluencia, priorizando la protección de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, la Policía Nacional invita a la ciudadanía a celebrar estas fechas con responsabilidad, a acatar las recomendaciones de seguridad y a denunciar cualquier situación que afecte la convivencia y el orden público a través de las líneas de atención habilitadas, en especial la 123.