Desde Bucaramanga, fueron despedidos los siete militares asesinados en medio del ataque terrorista del ELN, en Batallón de Infantería N° 14 Capitán Antonio Ricaurte de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, registrado en el corregimiento de El Juncal, Aguachica, el 18 de diciembre.

Leer más: Capturan en Cartagena a miembros de una banda dedicada al hurto de cadenas de oro

Los féretros salieron desde la capital de Santander, tras un homenaje póstumo a cada soldado para ser trasladados hasta su lugar de origen, donde eran esperados por sus familiares y la comunidad.

Ejército Nacional/Cortesía

Ejército Nacional/Cortesía

En este sentido, los cuerpos trasladados fueron: soldado profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, oriundo de Zulia, Norte de Santander, con 7 años de servicio. Soldado Profesional Mateo Pino Pulgarin, oriundo de Medellín, 2 años de servicio. Soldado Profesional Juan David Pérez Vides, oriundo de Sahagún, Córdoba, 2 años de servicio. Soldado Profesional Kevin Andrés Méndez Torres, oriundo de Puerto Escondido, Córdoba, 2 años de servicio. Soldado Profesional Jhon Fredy Moreno Sierra, oriundo de San Benito Abad, Sucre, 2 años de servicio. Soldado Profesional Jorge Mario Orozco Díaz, oriundo de Puerto Escondido, Córdoba, 2 años de servicio. Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez, oriundo de Bucaramanga, Santander, 4 meses de servicio.

Lea acá: “Decidimos mejorarla para todos sus seguidores”: familia de Diomedes Díaz sobre la renovación de su tumba

“El día de hoy despedimos a nuestros héroes que fallecieron en una acción terrorista, iniciamos un proceso de acompañamiento a sus familias, los cuerpos ya fueron llevados a través de la aviación militar a las ciudades de destino para que sigan con su acompañamiento y lamentamos profundamente de nuestros soldados, pero continuaremos desarrollando operaciones militares para afectar esta estructura que nos los arrebató y generar la acción contundente del Estado sobre los mismos”, indicó un vocero del Ejército Nacional.

Ejército Nacional/Cortesía

Ejército Nacional/Cortesía

En este caso, en un consejo de seguridad, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar admitieron que hubo fallas de seguridad en el cantón militar donde se registró dicho atentado.

Por ello, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Santamaría indicó que se necesita tomar medidas inmediatas para reforzar la seguridad en las zonas donde no hay presencia de detectores e inhibidores antidrones y reestructurar los planes y el fortalecimiento de la inteligencia para anticipar cualquier tipo de ataque a la fuerza pública.

Lea también: Sicarios asesinaron a mototaxista en Guacamayal, Magdalena

En el caso de Aguachica, la base militar fue atacada con cilindros bombas y drones.

Asimismo el presidente Gustavo Petro, indicó mediante de X, “En todas estas horas hemos analizado con detenimiento las fallas en las operaciones que realizaron las organizaciones armadas de los narcos contra. Menos Aires, Cauca y Aguachica, Cesar: 1. Falta de la guardia de la estación en la ruta del sol II frente a la base de entrenamiento en Aguachica. 2. Falta de primer anillo, segundo y tercero de seguridad militar para defender la estación de policía de Buenos Aires. Correctivos inmediatos”.