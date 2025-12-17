En plena vía pública del barrio Los Campanos del municipio de Becerril, fue asesinado de varios impactos de arma de fuego, Gerson Eduardo Romero Hernández, de 42 años, en un crimen registrado la noche del pasado martes.

El hecho sicarial fue ante la mirada de varios ciudadanos que transitaban por la calle 12 #2-05, donde quedó tendido el cuerpo de este hombre que recibió uno de los tiros en la cabeza. Según los testigos, los asesinos se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje y ambos portaban cascos por lo que no pudieron ver sus rostros. Al parecer, la moto tampoco tenía placa.

La Policía Nacional indicó que tuvieron conocimiento del caso cuando un ciudadano avisó en la estación, por lo que unidades se desplazaron hasta el lugar indicado encontrando el cadáver en el suelo, y además encima del mismo tenía un panfleto con el mensaje ‘E.G.C – Limpieza social por los expendedores pachencos’.

“Se verifica antecedentes penales y al occiso le figuran anotaciones en SPOA por los delitos de acto sexual, trafico, fabricación o porte de estupefacientes. Se dispone de un grupo especial de uniformados para dar con los responsables de este homicidio”, informó el comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Javier Morales Vargas.

Versiones de fuentes judiciales indicaron que en Becerril se estaría presentando una ‘guerra’ entre estructuras criminales al servicio del ‘Clan del Golfo’, con ‘Los Panchecas’, para la venta de estupefacientes en pequeñas cantidades.

