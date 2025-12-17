Los servicios que ofrece la Oficina del Sisbén en Valledupar, dejará de prestar sus servicios este 23 diciembre y retomarán labores en enero de 2026, cuya fecha específica será anunciada por los canales oficiales de la Alcaldía Municipal.

Así lo dieron a conocer, desde dicha entidad indicando además que entre los meses de abril y diciembre se registraron 22.694 atenciones y 19.808 encuestas efectivas, para un total de 42.502 servicios prestados.

“Se ha trabajado arduamente para llevar la oferta institucional del Sisbén a todos los rincones de Valledupar, garantizando que cada hogar reciba la orientación y actualización necesaria para acceder a los programas sociales del Estado”, afirmó el administrador del Sisbén, Óscar Mario Morales Vega.

Esta oferta también llegó a los 25 corregimientos del municipio, acercando los servicios a las zonas rurales y mejorando el acceso para miles de familias.

Es de recordar que la oficina está ubicada en el barrio Doce de Octubre.