Compartir:
Por:  Milagro Sanchez Florez

Los servicios que ofrece la Oficina del Sisbén en Valledupar, dejará de prestar sus servicios este 23 diciembre y retomarán labores en enero de 2026, cuya fecha específica será anunciada por los canales oficiales de la Alcaldía Municipal.

Leer más: Las lágrimas de Léider Frías, el utilero de Junior

Así lo dieron a conocer, desde dicha entidad indicando además que entre los meses de abril y diciembre se registraron 22.694 atenciones y 19.808 encuestas efectivas, para un total de 42.502 servicios prestados.

Realizan la “entrega digna” de Saulo Posada, víctima de ‘falso positivo’, en Valledupar

“Se ha trabajado arduamente para llevar la oferta institucional del Sisbén a todos los rincones de Valledupar, garantizando que cada hogar reciba la orientación y actualización necesaria para acceder a los programas sociales del Estado”, afirmó el administrador del Sisbén, Óscar Mario Morales Vega.

Esta oferta también llegó a los 25 corregimientos del municipio, acercando los servicios a las zonas rurales y mejorando el acceso para miles de familias.

Es de recordar que la oficina está ubicada en el barrio Doce de Octubre.