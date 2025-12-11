En un pronunciamiento del 10 de diciembre en curso, la Corte Suprema de Justicia confirmó en un fallo de segunda instancia y sin apelación, la condena contra el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por las irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar, en su primer mandatado, (periodo 2012 - 2015).

La condena es de 21 años de cárcel, pena que le había sido impuesta por la Sala de Primera Instancia. Actualmente, el exmandatario se encuentra recluido en el cantón militar del Batallón de Artillería la Popa, de Valledupar.

La Sala Penal de la Corte, determinó que Monsalvo Gnecco, suscribió irregularmente el convenio del PAE con el Consorcio Alimentación Escolar en 2015 por un valor de 17.000 millones de pesos. Pese a que confió en terceros, como lo alegó en su defensa, era el supervisor y garante que el contrato se llevara con transparencia.

La Fiscalía comprobó que en el contrato se presentaron sobrecostos, entre otras irregularidades que significaron beneficios indebidos para el contratista.