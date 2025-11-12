La aerolínea Satena ha anunciado que tendrá nuevas rutas áreas para conectar el Caribe colombiano, para mayor comodidad de los viajeros.

Lea más: El corazón oculto de La Guajira: un viaje a la cuna verde del vallenato

Entre las ciudades beneficiadas está Valledupar, con vuelos desde y hacia Barranquilla con una frecuencia diaria los días martes, jueves y sábados, con precios de lanzamiento que van desde los $131.100, y $131.800.

Otros de los vuelos hacia el departamento del Cesar por esta misma aerolínea, es desde la capital del Atlántico hacia Aguachica, los días martes, jueves y domingo con un valor inicial de $187.330.

Estos vuelos iniciarán operaciones a partir del mes de diciembre con aeronaves adaptadas para rutas de corta duración y demanda moderadas.

Ver más: Entregan dotación a 25 bibliotecas públicas del Cesar

Entre los aviones estarán los modelos ATR 72, con una capacidad de 72 pasajeros. Y Twin Otter con 19 sillas, previstos para pistas pequeñas.

Es de indicar que para la capital del Cesar, esta es una gran noticia ya que en la actualidad solo entra una aerolínea comercial como lo es Avianca, con vuelos únicamente hacia y desde Bogotá.