Neida Rocío Parra Montagut, de 39 años, se desplazaba en una motocicleta, al parecer, camino a su trabajo, en un establecimiento comercial de razón social ‘Tarta’, cuando fue interceptada por sujetos desconocidos que le quitaron la vida, con impactos de arma de fuego.

Este crimen fue perpetrado en la vía San Alberto- La Mata, sur del Cesar, donde conductores y moradores que presenciaron los hechos, de manera inmediata dieron aviso a la Policía Nacional.

Fue así como funcionarios policiales del municipio de San Alberto, llegaron al sitio del asesinato y encontraron el cuerpo sin vida tirado sobre el pavimento y a un costado de la vía la motocicleta en la que se movilizaba la occisa. Parra Montagut recibió los disparos en el tórax.

Por el momento las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el asesinato, sin embargo, descartan el hurto ya que el vehículo fue encontrado, por lo que el móvil que mayor cobra fuerza es el sicariato.

Al respecto, el comandante encargo de la Policía Nacional, en el este departamento, teniente coronel Rodrigo Manrique Gómez, indicó que se dispuso de un grupo especial para dar con los responsables de los hechos.

Se conoció que la fallecida era oriunda de Cáchira, Norte de Santander, y residía en San Alberto.