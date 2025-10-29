El Coliseo Ciudadela de la Paz, del municipio de Aguachica, sur del Cesar, fue escenario del Primer Festival Vallenato ‘Promotores de Paz’ y la conmemoración del Día del Artista, La jornada reunió a concursantes y artistas de toda la región con el propósito de exaltar las raíces culturales y el talento local.

Leer más: En Valledupar estudian posibilidad de prohibir circulación de motos en Halloween

Este evento fue organizado por la Alcaldía Municipal a través del Instituto Municipal de Deporte, Recreación y Cultura, con la participación de jóvenes y adultos, quienes demostraron su pasión por el vallenato en una competencia que destacó por su nivel y autenticidad.

Alcaldía de Aguachica/Cortesía

El primer lugar fue otorgado a Juanfrank Angarita, alumno del maestro José Nahún Bejarano, quien sobresalió por su interpretación impecable y dominio del acordeón.

Además la celebración reunió a poetas, pintores, bailarines y músicos en un mismo escenario, ofreciendo al público una muestra de creatividad y expresión artística.

Lea además: En Turquía, jóvenes de las Escuelas Culturales de Valledupar hicieron sonar el vallenato

“Con estas iniciativas, el municipio se consolida como un epicentro cultural del sur del Cesar, promoviendo la paz, el talento y el orgullo por las raíces que identifican a su gente. Desde nuestro gobierno seguiremos apoyando a los artistas locales”, expresó la alcaldesa Greisy Roqueme Ropero.

No olvide leer: Capturan por abuso sexual a un hombre en Maicao, La Guajira

Asimismo el encuentro sirvió como un espacio de encuentro para las comunidades y familias, que se dieron cita en dicho escenario. Al final de la jornada todos los participantes mostraron su agrado con la iniciativa y el impulso que han tenido para demostrar sus habilidades en la música, y que además el evento sirvió como plataforma y ensayo para otros eventos culturales no solo en el municipio sino en otras latitudes del departamento y el país.