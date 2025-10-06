Luego de conocerse la alerta de amenaza contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a nivel nacional y en el Cesar, desde la Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, adelantó un consejo de seguridad extraordinario, a fin de tomar medidas preventivas.

De acuerdo a la información emitida por el director regional norte del INPEC, Yin Nelson Muñoz, quien participó de manera virtual en la reunión, una llamada recibida el pasado 4 de octubre advirtió sobre posibles afectaciones contra uniformados de la institución penitenciaria en la capital del Cesar.

En dicha reunión participó la Policía Metropolitana de Valledupar, Ejército Nacional, Cárcel Judicial de Valledupar, Cárcel de Alta y Mediana Seguridad y a la Procuraduría Provincial.

“Se mantendrá una comunicación permanente entre las autoridades locales y nacionales, con el fin de reaccionar oportunamente ante cualquier eventualidad. Seguimos atentos y en alerta. Por instrucciones del alcalde Ernesto Orozco Durán se refuerzan los esquemas de protección y se fortalecen los dispositivos de seguridad para salvaguardar la vida de los servidores públicos”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Pablo Bonilla Vásquez.

En este sentido, fueron adoptadas medidas operativas, entre ellas, el acompañamiento del Ejército Nacional en toda la vía que conduce al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, vía al corregimiento de Azúcar Buena o La Mesa, así como el refuerzo del apoyo de la Policía Metropolitana durante los relevos laborales y desplazamientos del personal del INPEC en esta jurisdicción.

La directora (e) de la Cárcel Judicial de Valledupar, Dianis Sánchez, explicó que internamente ya se tomaron medidas: “La semana anterior fueron cuatro muertes en el país, es preocupante para nosotros. Recibimos la llamada de alerta para Valledupar, eso nos lleva a activarnos y en la disposición de impartir órdenes a los funcionarios, hacemos las recomendaciones de autoprotección y salvaguardar la vida de las personas que pagan una condena de forma extramural”, declaró Sánchez, quien destacó a la fecha no se han registrado atentados en Valledupar.

“Cabe recordar que cualquier acto contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad puede denunciarse por la línea de emergencias 123, porque estas contribuyen a luchar contra el crimen en Valledupar y caminar sobre una ciudad segura y sin miedo”, puntualizaron desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de Valledupar.